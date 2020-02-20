Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Среди них и поправка о неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Что может президент

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Интерфакс10:30

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ТАСС09:25

В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию

РБК09:55
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Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".
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Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
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Американские власти определились со сроками снятия санкций с России.
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В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
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Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
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Названы победители премии Brit Awards

Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
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Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
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Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

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Тактаров считает, что Фьюри нокаутирует Уайлдера

22 февраля британский боксер Тайсон Фьюри сразится с американцем Деонтеем Уайлдером, который владеет титулом WBC в тяжелом весе.
ProstoProSport 13:47
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
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Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
ToDay News Ufa 02:30
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На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества с субсидиями

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid

В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
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В ЛНР заявили, что остановить Украину смог лишь патруль ОБСЕ

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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Интерфакс 18:08
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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Происшествия

Экс-глава Минздрава Омской области погиб в лесу

В лесу Омской области найдено тело пропавшего ранее бывшего министра здравоохранения региона.
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На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
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Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»

Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
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Футбол

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
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Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
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В России появился новый метод воровства персональных данных

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
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Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Вести.Ru 16:08
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