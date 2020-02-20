Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Среди них и поправка о неприкосновенности экс-президентов РФ.
Читать в источнике
Комментировать335

Подробнее о событии

Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

RT на русском12:05

Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза

РИА Новости09:39

Думский комитет одобрил поправку о персональной ответственности премьера перед президентом

Интерфакс10:30

Хабриева: формулировка поправки в Конституцию РФ о научно-технологической сфере одобрена

ТАСС11:46

Поправки об усилении полномочий президента одобрены профильным комитетом Госдумы

Ведомости09:57

В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию

РБК09:55

В Конституции может быть прописана процедура лишения бывшего президента неприкосновенности

Эхо Москвывчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Lenta.ru 03:28
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Музыка

Имена снявшихся в порноклипе Rammstein россиянок выложили в Сеть

ФАН 03:10
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru 06:30
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Футбол

УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 06:50
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
Наука

Океанские суда смогут использовать аммиак в качестве топлива

Ореанда-Новости 11:01
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Газета.Ru 10:31
Футбол

Французский футболист отстранен на 5 лет за укус соперника за пенис

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, ЧП произошло после матча любительской лиги в чемпионате Франции «Тервилль» — «Сотрих» (1:1). Два футболист конфликтовали на парковке после окончания встречи, инцидент закончился укусом.
ToDay News Ufa 09:01
Происшествия

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
ТАСС 06:24
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

РИА Новости 05:47
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»

Отечественное предприятие оформило патент на свой новый автономный грузовик с электрической силовой установкой.
SpeedMe вчера в 07:38
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Газета.Ru 07:47
Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
Армия и оружие

Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским

Журналисты объяснили, почему для Индии предпочтительней российский Су-35, а не американский F-15EX.
Российская газета 01:49
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 11:11
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в стране

РИА Новости 06:49
Игры

В No Man’s Sky добавят органические корабли

CyberSport.ru 10:52
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Гаджеты

Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах

Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
The GEEK вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости вчера в 22:42
Здоровье

Немецкие диетологи назвали лучшие продукты для похудения

Немецкие диетологи рассказали журналу Fit For Fun о простых изменениях в рационе, которые помогут оптимизировать обмен веществ и избавиться от лишнего жира без жестких диет и интервальных голоданий.
РИА Новости вчера в 06:00
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Автоспорт

Формула-1. Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов. Квят – 10-й

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня официальных предсезонных тестов в Барселоне.
Вести.Ru 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное