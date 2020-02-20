Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Среди них и поправка о неприкосновенности экс-президентов РФ.
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