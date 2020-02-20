Политика
Российская газетаКомитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Среди них и поправка о неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Биатлон
Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта
Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Политика
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Политика
Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом
Бывший муж известной российской ведущей и актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин женился и уже успел во второй раз стать отцом.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Экономика
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на 1,5 млрд долларов – до 9,974 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»
ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Игры
GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания
Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
Интернет
Mozilla запустила Android-приложение для своего сервиса VPN
Компания Mozilla, стоящая за популярным веб-браузером Firefox, достаточно давно работает над созданием собственного VPN-сервиса.
Происшествия
Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца
Суд Екатеринбурга постановил арестовать на два месяца, до 17 апреля, гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.