Политика
РИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле
Внесенные поправки предполагают закрепить в новой статье 130.1 конституции норму о парламентском контроле: Совет Федерации и Госдума будут вправе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
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Поправку к Конституции о закреплении парламентского контроля внесли в комитет Госдумы
Говорит Москвавчера в 09:26
В комитет ГД внесли поправку к Конституции о закреплении парламентского контроля
Вечерняя Москвавчера в 11:02
В Совфеде 14 февраля пройдёт совещание по законопроекту о поправках к Конституции
Парламентская газета11:04
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Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.
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В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
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Mirror: Санчо дал согласие на летний трансфер в «Манчестер Юнайтед»
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Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
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Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
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Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
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