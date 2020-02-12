Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле

Внесенные поправки предполагают закрепить в новой статье 130.1 конституции норму о парламентском контроле: Совет Федерации и Госдума будут вправе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
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