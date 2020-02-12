Политика
РИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку, закрепляющую в Конституции РФ норму о парламентском контроле.
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В Совфеде 14 февраля пройдёт совещание по законопроекту о поправках к Конституции
Парламентская газета11:04
В комитет ГД внесли поправку к Конституции о закреплении парламентского контроля
Вечерняя Москвавчера в 11:02
Поправку к Конституции о закреплении парламентского контроля внесли в комитет Госдумы
Говорит Москвавчера в 09:26
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Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
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В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
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Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным потеплением
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Более 60 боевиков погибли от удара ВКС РФ и сирийских ВВС в Идлибе
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