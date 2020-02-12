Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку, закрепляющую в Конституции РФ норму о парламентском контроле.
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