Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

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