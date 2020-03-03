Политика
RT на русскомКомитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Общество
Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику
Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик, — цитирует Путина «Интерфакс».
Хоккей
В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде
Руководство ФХР заявило о возможном срыве подготовки хоккейной сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
Почти 30 человек наблюдаются в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со сцены
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что сведения об уходе исполнительницы из шоу-биза являются преувеличенными.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Происшествия
NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25
Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Авто
Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте
"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Наука
Впервые выделены признаки болезни вейперов
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) обнародовала список самых продаваемых музыкантов 2019 года.
Здоровье
Татьяна Голикова: В Тульской области наметилось снижение смертности
Тенденция к снижению смертности наметилась в Тульской области. Так считает заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Политика
Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.