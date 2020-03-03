Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Идеи от общества

Российская газета15:18

В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием бога

РБК12:04

Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

ТАСС08:52

Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

Интерфакс09:21

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

RT на русском08:56

Комитет Госдумы по законодательству подержал президентскую поправку к Конституции с упоминанием Бога

Эхо Москвы09:30

Крашенинников: поправка о боге не нарушает принципа светского государства

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