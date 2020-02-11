Политика

REGNUMREGNUMКомитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Согласно поправкам, в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. За ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совфеда.
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с чего всё началось

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новостивчера в 12:27

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В Госдуме опровергли возможность совмещения должностей сенатора и главы Госсовета

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РБК09:30

В Госдуме объяснили предложение об экс-президентах в Совфеде

РЕН ТВвчера в 21:35

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ТАСС09:13

Бывшим президентам предложено пожизненное членство в Совете федерации

Коммерсантъвчера в 17:48

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

РИА Новостивчера в 12:27
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