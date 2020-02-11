Политика
REGNUMКомитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Согласно поправкам, в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. За ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совфеда.
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с чего всё началось
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.РИА Новостивчера в 12:27
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
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Политика
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На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
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Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
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На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Политика
Байден провалился в Нью-Гэмпшире
Пятое место по итогам первичных выборов Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир получил бывший вице-президент США Джозеф Байден по итогам обработки 94% голосов, 12 февраля передает CNN.
Экономика
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Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Авто
Hyundai и Canoo готовят новую электрическую платформу
Гаджеты
Samsung представил новый гибкий смартфон
Корпорация Samsung представила новую модель смартфона Galaxy Z Flip в рамках презентации в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.
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В Пскове суд приговорил бывшего вице-губернатора к пяти годам колонии
Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова к пяти годам лишения свободы за взятку в виде скидки на дом в 1,35 миллиона рублей, сообщает в среду Следственный комитет России.
Наука
Ученые научились генерировать случайные числа при помощи кристаллов
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Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Игры
В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller
Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.