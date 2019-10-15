Экономика
News.ruКомитет Госдумы одобрил бюджет ПФР на 2020 год
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента России принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2020–2022 годы. Предполагается, что уже с 1 января 2020 года пенсии будут проиндексированы не менее чем на тысячу рублей.
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«Это позволяет немножко уменьшить пенсию»: глава ПФР попал под «раздачу» в Госдуме
Новый День14 октября в 10:33
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Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
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