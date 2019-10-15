Экономика

News.ruNews.ruКомитет Госдумы одобрил бюджет ПФР на 2020 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента России принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2020–2022 годы. Предполагается, что уже с 1 января 2020 года пенсии будут проиндексированы не менее чем на тысячу рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стали известны параметры бюджета ПФР на 2020 год

Накануне.Ruвчера в 19:05

Госдума одобрила проект бюджета Пенсионного фонда на 2020 год

Красная веснавчера в 15:37

«Это позволяет немножко уменьшить пенсию»: глава ПФР попал под «раздачу» в Госдуме

Новый День14 октября в 10:33

В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года

Российская газетавчера в 13:51

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ПФР со снижающимся дефицитом

REGNUMвчера в 13:23

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год

ТАССвчера в 13:27

Комитет Госдумы одобрил бюджет ПФР на 2020 год

News.ruвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
ЖКХ

Единую платежку за ЖКХ в Тульскую область могут вернуть

В Тульской области уже пробовали вводить единый платежный документ.
Молодой коммунар вчера в 02:05
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Транспорт

Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты

Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Политика

Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Происшествия

В Уфе мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю школьницу

В столице Башкирии таджикистанский мигрант на протяжении двух лет сексуально надругался над несовершеннолетней узбекской школьницей, шантажируя ее появлением проблем с документами у матери.
Discover24 вчера в 06:23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

РБК 02:05
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол

Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию

Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Матч ТВ 01:57
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Экономика

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Челябинские рабочие предложили восстановить крепостное право

РБК 08:08
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv вчера в 06:28
Армия и оружие

Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Gorodovoy.spb.ru 08:42
Гаджеты

Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

ТАСС 08:47
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное