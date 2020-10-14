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REGNUM
REGNUM

Комитет Госдумы поддержал реформу медицинского страхования

Москва, 14 октября 2020, 13:12 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.В источнике
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Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
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ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

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Медицинские страховщики не одобрили реформу ОМС

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В МИД РФ назвали, кто ответственен за прекращение диалога с Евросоюзом

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В своем видеообращении к гражданам Армении премьер страны Никол Пашинян заявил о том, что карабахские силы «немного отступили», однако Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию.
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Экс-замглавы администрации района в Коми приговорили к 10 годам за взятку 1,5 млн рублей

Как установлено следствием и судом, в 2015 году чиновник получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей взятки при договоренности в 2 млн рублей вознаграждения за содействие в заключении муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов для нужд района, беспрепятственной приемке работ и оплате по этому контракту.
ТАСС14:29