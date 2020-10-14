Комитет Госдумы поддержал реформу медицинского страхования
Москва, 14 октября 2020, 13:12 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.В источнике
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На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
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