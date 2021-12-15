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Комитет Госдумы подготовил законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам

В России предложили выплачивать гражданам новогоднюю пенсию на постоянной основе.
Lenta.ru
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что высокий уровень инфляции негативно влияет на уровень доходов пенсионеров: по данным Росстата, пенсии россиян в реальном размере, скорректированные на инфляцию, сокращаются несколько месяцев подряд.
Ведомости
Авторы законопроекта предлагают предоставить предновогоднюю выплату всем пенсионерам — работающим и неработающим военным пенсионерам, получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению или страховых пенсий.
РБК
Деньги для дополнительных пенсионных выплат можно позаимствовать из Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которого в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.
Российская газета

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«Известия»: в Госдуме разработали законопроект о ежегодной новогодней выплате пенсионерам
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