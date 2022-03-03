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Комитет Госдумы по экономполитике одобрил законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
ПРАЙМ
Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
Milknews.ru
Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.
ТАСС
Документ также допускает по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок.
ТАСС

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