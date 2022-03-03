Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В редакцию недавно заблокированного по требованию Генпрокуратуры и приостановившего работу телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) пришла полиция, сообщила в Instagram гендиректор канала Наталья Синдеева.