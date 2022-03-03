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Комитет Госдумы по экономполитике одобрил законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
ПРАЙМ
Законопроект, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
ТАСС
Федеральное правительство, а также субъекты и муниципалитеты получат право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.
РИА Новости
Также максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается в полтора раза — с 1 млн до 1,5 млн рублей.
Expert.ru

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