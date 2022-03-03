Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
Федеральное правительство, а также субъекты и муниципалитеты получат право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.