Общество

BFM.ruBFM.ruКомитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники. Об этом заявил председатель комитета Ярослав Нилов в интервью Газете.Ru.
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Глава комитета Госдумы по труду предложил сократить новогодние праздники

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.
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