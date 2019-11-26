Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать нерабочим днем 31 декабря. Взамен губернатор сделал рабочим днем последнюю субботу года 28 декабря. Свое решение он объяснил просьбами женщин о выходном в канун Нового года.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru» во вторник, 26 ноября.

Общество В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир» Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».

Политика Миллер назвал условия транзита газа через Украину В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Здоровье Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Авто Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).