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Комитет Госдумы разработает новый проект о бесплатном проезде для детей до 16 лет

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует разработать новый законопроект о бесплатном проезде для детей от 7 до 16 лет за счет федерального бюджета.
Коммерсантъ
Пока что бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении предоставляется только детям до семи лет.
Российская газета
Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» был предложен в мае 2021 года.
Профиль
Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.
РИА Новости

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В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет
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