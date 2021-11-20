Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
США убеждают союзников в Европе разработать меры сдерживания России от нападения на Украину — как экономические, так и военные, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
Согласно официально неподтвержденной информации, распространяемой Telegram-каналом «WarJournal», колонна российских военнослужащих, дислоцирующихся в Сирийской Арабской Республике (САР), была обстреляна группой неизвестных боевиков при патрулировании провинции Дейр-эз-Зор.