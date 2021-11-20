Скончался актер из «Ночного дозора» и «Ивана Денисовича» Игорь Савочкин

Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.