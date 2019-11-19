Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Здоровье Южно-сахалинский детсад «Ягодка» закрывают на дезинфекцию В рамках проведения дезинфекции будут обработаны пищеблок, группы, где выявлены заболевшие, включая постельные принадлежности (дезкамерная обработка постельного белья), а также места общего пользования.

Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

Политика Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Общество Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Футбол Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.