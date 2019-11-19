Экономика
РИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства
Парламентская газетавчера в 10:07
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Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Здоровье
Южно-сахалинский детсад «Ягодка» закрывают на дезинфекцию
В рамках проведения дезинфекции будут обработаны пищеблок, группы, где выявлены заболевшие, включая постельные принадлежности (дезкамерная обработка постельного белья), а также места общего пользования.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Политика
Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС
Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС).
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Общество
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии
Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой
О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Футбол
Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до 450 млн евро
Чистый долг «красных дьяволов» увеличился на 163 млн евро. Долги клуба теперь составляют 450 млн евро.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Общество
Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной
Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Футбол
Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче
Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Экономика
В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.