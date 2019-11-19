Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Дума рассмотрит бюджет на три года

Телеканал 360°вчера в 19:19

В Госдуме обсудят, почему «Роскосмос» неэффективно расходует бюджетные средства

Парламентская газетавчера в 10:07

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 16:15

Регионы смогут направлять часть долгов по госкредитам на инвестпроекты

Дума ТВвчера в 10:53

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 09:29

ГД рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы во II чтении

REGNUMвчера в 16:00
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Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM вчера в 06:38
Общество

Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом

Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Daily Storm 01:37
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Здоровье

Южно-сахалинский детсад «Ягодка» закрывают на дезинфекцию

В рамках проведения дезинфекции будут обработаны пищеблок, группы, где выявлены заболевшие, включая постельные принадлежности (дезкамерная обработка постельного белья), а также места общего пользования.
Сахалин.Инфо вчера в 02:33
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Политика

Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС

Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС).
ФАН вчера в 19:40
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец 17 ноября в 17:39
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ вчера в 08:20
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Политика

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Военное обозрение вчера в 22:21
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой

О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Дни24 00:42
Футбол

Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до 450 млн евро

Чистый долг «красных дьяволов» увеличился на 163 млн евро. Долги клуба теперь составляют 450 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 00:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Общество

Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной

Минюст считает, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьезность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены».
Дождь 01:30
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 03:20
Экономика

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русском вчера в 22:51
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

Вести.Ru 16 ноября в 14:50
Технологии

Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Дни24 вчера в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное