Политика
RT на русскомКомитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции
Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.
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Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Игры
Konami может выпустить две новые Silent Hill
Происшествия
Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Общество
Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Футбол
Защитник «Реала» Одриосола перейдёт в «Баварию» на правах аренды
Защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии» на правах аренды до конца сезона, сообщает Onda Cero.
Здоровье
В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС
В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
В Петербурге девушку убило током на прогулке с собакой
В полицию обратилась соседка погибшей. По ее словам, во время несчастного случая девушка выгуливала собаку.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Футбол
«Рубин» победил «Лехию» в первом матче под руководством Слуцкого
Казанцы в рамках учебно-тренировочного сбора встречались с «Лехией» и добились первой победы под руководством Леонида Слуцкого.
Авто
В России появится Audi Q5 от ABT
Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Гаджеты
Нет, Radeon RX 5600 XT не заменит на рынке Radeon RX 5700
Наши тесты показали, что с «правильной» версией BIOS такой адаптер примерно на 15% быстрее GTX 1660 Ti, примерно на 8% медленнее RTX 2060 и на 15% медленнее RX 5700.
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Политика
Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство.