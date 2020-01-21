Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции

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