Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.
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Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на середину февраля

Интерфакс09:11

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект поправок к Конституции

RT на русском10:02

Профильный комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект поправок в Конституцию

Эхо Москвы09:02

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении проект о поправке к Конституции

ТАСС09:01

Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении

Комсомольская правда08:45

В Госдуме подтвердили возможность правки конституционного проекта президента

Российская газета05:14

В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

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