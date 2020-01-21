Политика
RT на русскомКомитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции
Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.
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Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Политика
Владимир Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Здоровье
Медики назвали 6 признаков недостатка цинка, ухудшающего внешность
Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть признаков дефицита цинка в организме, которые проявляются в ухудшении внешности.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Политика
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
Пока наши феноменальные одиночницы втянули весь мир в азартные споры о четверных прыжках — надо или не надо, а если надо, то, сколько раз и во сколько лет, — остальные виды фигурного катания без лишнего шума живут полной турнирной жизнью.
Происшествия
В Иванове в клинике салона красоты умерла женщина
Пятидесятилетняя женщина умерла в клинике красоты в Иванове. Как сообщили ТАСС в СК по региону, по данному факту начата проверка.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Футбол
АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»
Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
Политика
Украина отказалась от таможенного союза с ЕС – вице-премьер
Украина отказалась от идеи создавать таможенный союз с Евросоюзом.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика
Новейшие российские вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года.
Религия
Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале
Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией.
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).