Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.

Законопроект "Справедливой России" внесен в Госдуму без соблюдения всех требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда, комитет по госстроительству и законодательству будет вынужден вернуть проект закона его авторам, заявил РИА Новости глава думского комитета Павел Крашенинников.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

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Общество Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.