Политика
РИА НовостиКомитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков
Законопроект "Справедливой России" внесен в Госдуму без соблюдения всех требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда, комитет по госстроительству и законодательству будет вынужден вернуть проект закона его авторам, заявил РИА Новости глава думского комитета Павел Крашенинников.
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Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельПолитсовет 08:54
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В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Комсомольская правда07:26
Сергей Миронов внес законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Государственная Дума РФ05:42
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