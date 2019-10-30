Политика
КоммерсантъЗаконопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
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Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельПолитсовет 08:54
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Сергей Миронов внес законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Государственная Дума РФ05:42
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