Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.

Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Общество Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

Политика Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Политика Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде «Верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — рассказали агентству в пресс-службе.

Общество Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».

Общество МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.

Фигурное катание Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.

Экономика Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".