Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Трансляция голосования велась на сайте комитета.

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