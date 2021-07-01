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Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций в отношении Nord Stream 2

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Трансляция голосования велась на сайте комитета.В источнике

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Комитет конгресса принял поправку о санкциях против «Северного потока — 2»

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Взгляд.рувчера в 15:41

Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций в отношении Nord Stream 2

ТАССвчера в 15:15

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Lenta.ruвчера в 15:48

Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций по «Северному потоку — 2»

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