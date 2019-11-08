Политика
Говорит МоскваКомитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
Комсомольская правда07 ноября в 16:50
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Происшествия
В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
Космос
Система наблюдения за космическим мусором поможет отследить кометы
Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
Общество
Дед Мороз выехал из Великого Устюга для путешествия по России
Всероссийский Дед Мороз начал свое путешествие по 28 городам страны в преддверии Нового 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Футбол
Сергей Кузнецов: «Акции болельщиков „Спартака“ давили не только на тренерский штаб Кононова, но и на футболистов»
Помощник бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова Сергей Кузнецов рассказал, как при прошлом тренерском штабе игроки красно-белых реагировали на негатив с трибун.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
Армия и оружие
Массу первого образца транспортного самолёта Ил-112В снизили на тонну
Конструкторы "Ильюшина" снизили массу первого образца транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет применения новых материалов и доработанного оборудования.
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.