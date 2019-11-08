Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваКомитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
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Комитет Генассамблеи ООН по разоружению не поддержал предложение о переносе его работы из США

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Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия

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Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США

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Россия в контексте невыдачи виз потребует равенства для всех стран ООН

РИА Новостивчера в 13:02

В МИД РФ обвинили США в давлении на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета

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Россия рекомендовала ООН решить проблему с выдачей виз

Московский Комсомолец07 ноября в 18:14

Комитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США

РБКвчера в 16:15
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Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
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Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

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Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире

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«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова

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Всероссийский Дед Мороз начал свое путешествие по 28 городам страны в преддверии Нового 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
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Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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Конструкторы "Ильюшина" снизили массу первого образца транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет применения новых материалов и доработанного оборудования.
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В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
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Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО

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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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