Комитет большинством голосов отклонил предложение РФ рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов.

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Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов. За эту инициативу в пятницу проголосовали 18 стран, 69 выступили против, еще 72 воздержались.

Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США

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