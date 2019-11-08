Политика
Парламентская газетаКомитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов. За эту инициативу в пятницу проголосовали 18 стран, 69 выступили против, еще 72 воздержались.
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Комитет большинством голосов отклонил предложение РФ рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов.ТАСС13:35
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