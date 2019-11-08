Политика

РБКРБККомитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Резолюция призывает страны на законодательном уровне ликвидировать все существующие формы внутренней расовой дискриминации. Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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с чего всё началось

США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:38

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Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

РБКвчера в 19:23

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Интерфаксвчера в 17:08

Комитет ГА ООН одобрил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Известиявчера в 19:08

США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

РИА Новостивчера в 17:38

США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма

РЕН ТВвчера в 18:15

Комитет ГА ООН принял резолюцию России против героизации нацизма

RT на русскомвчера в 19:12

В Третьем комитете ГА ООН делегат России осудил героизацию нацизма

ТАССвчера в 17:53
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Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Происшествия

В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Гаджеты

AMD представила три новых процессора

Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.
Игромания.ру вчера в 13:24
Единоборства

Александр Волков: «Перерыв пошел мне на пользу – я стал лучше»

FightTime.ru вчера в 12:16
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Транспорт

Штрафы переводят на иностранный язык

Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Общество

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес

На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия

Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК вчера в 22:13
Происшествия

СК отказался завести дело на иркутского сенатора Мархаева по заявлению журналистов РЕН ТВ

Следственный комитет по Бурятии отказался возбудить дело на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты РЕН ТВ в августе обвинили в нападении на свою съемочную группу.
Новая газета 01:49
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Газета.Ru 01:01
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика

Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам

Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru вчера в 05:00
Армия и оружие

Российские вертолеты стали ежедневно патрулировать Сирию

Газета.Ru вчера в 21:52
Политика

Посол РФ отметил нежелание Запада признать укрепление позиций Москвы

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с тем, что Москва укрепляет свои позиции в мире.
Российская газета вчера в 20:48
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика

«Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 06 ноября в 07:39
Происшествия

Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Происшествия

Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек

Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь.
Российская газета 01:21
Политика

Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
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