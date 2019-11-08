Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Резолюция призывает страны на законодательном уровне ликвидировать все существующие формы внутренней расовой дискриминации. Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

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