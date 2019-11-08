Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии. Об этом сообщает «РИА Новости». За проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

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