Политика
РБККомитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Резолюция призывает страны на законодательном уровне ликвидировать все существующие формы расовой дискриминации в государствах. Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости17:38
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