Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваКомитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ

В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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В ООН призвали США не отказывать в визах российским дипломатам

Газета.Ru16:33

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США

РБК14:06

Генассамблея ООН призвала США вовремя выдавать визы представителям государств-членов

Интерфакс12:33

В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам

Российская газета12:41

Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

РИА Новости12:35

Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США устранить визовые проблемы дипломатов России

ТАСС13:38

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

RT на русском12:31
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Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
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RT на русском 20:33
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
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Сегодня в Бердске откроют детское отделение поликлиники после ремонта

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Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
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Суп может помочь справиться с малярией

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На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
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Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
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Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
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