Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана

Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
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Комитет ОПЕК+ обсуждал возможность снятия санкций с Ирана и насыщение рынка его нефтью

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Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана

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Neftegaz.ruвчера в 06:39

Будущее нефти определит заседание ОПЕК+

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Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

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В Москве побит температурный рекорд 1972 года

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
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Путин: Слюнтяй не может быть во главе России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами из Дагестана заявил, что слюнтяй не может возглавить страну при таких людях, как в России.
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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
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В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками

Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

РИА Новости 04:52
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Общество

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

РИА Новости 04:58
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Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM вчера в 07:18
Общество

Троих чеченок заставили извиниться за просьбу к Кадырову

Московский Комсомолец 07:27
Футбол

Тотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве

Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
РИА Новости 07:48
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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Александр Розенбаум выписан из больницы после операции

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Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
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Венгер станет техническим директором ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшие несколько дней станет техническим директором Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The New York Times.
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Футбол

Болельщики ЦСКА выбрали Фернандеса лучшим игроком команды в августе

Болельщики московского ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком команды в августе.
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В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
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Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций

Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.
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В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
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В Крым приехала американская делегация

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Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
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Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
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Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive

HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.
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