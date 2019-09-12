Энергетика
РИА НовостиКомитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана
Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
RT на русском вчера в 09:09
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Путин: Слюнтяй не может быть во главе России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами из Дагестана заявил, что слюнтяй не может возглавить страну при таких людях, как в России.
Взгляд.ру 08:44
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Вести.Ru 07:56
Политика
Джонсон отрицает, что солгал королеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Общество
Троих чеченок заставили извиниться за просьбу к Кадырову
Московский Комсомолец 07:27
Футбол
Тотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
РИА Новости 07:48
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Футбол
Венгер станет техническим директором ФИФА
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшие несколько дней станет техническим директором Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The New York Times.
Спорт-Экспресс 05:57
Футбол
Болельщики ЦСКА выбрали Фернандеса лучшим игроком команды в августе
Болельщики московского ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком команды в августе.
Матч ТВ 08:45
Финансы
Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13
Авто
Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций
Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.
Движок 06:39
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Политика
В Крым приехала американская делегация
Взгляд.ру 09 сентября в 14:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Гаджеты
Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive
HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.
News.ru 05:17