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с чего всё началось

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти, сообщил знакомый с подготовкой заседания ОПЕК источник.

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