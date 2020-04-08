Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти, генсек картеля Мохаммед Баркиндо перед заседанием в четверг обсудит со странами венского соглашения их готовность к сокращениям добычи и выслушает предложения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК.

с чего всё началось

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти, сообщил знакомый с подготовкой заседания ОПЕК источник.

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