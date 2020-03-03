Энергетика
СаминвесторКомитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти
3 марта 2020 года стало известно, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения сократить добычу нефти на дополнительные 0,6-1 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать снижение спроса из-за распространения китайского коронавируса.
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Нефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи
Profinance.ruвчера в 14:58
Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 14:07
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Комментарии
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Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
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Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.
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Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
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Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда
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Общество
Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, в профилях распространявших фейки о коронавирусе ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Общество
Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Общество
Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД
87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке
Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Футбол
«Зенит» сыграет против «Ахмата» без Дзюбы и Азмуна
В среду, 4 марта, «Зенит» сразится с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.