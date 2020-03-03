Энергетика

СаминвесторСаминвесторКомитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти

3 марта 2020 года стало известно, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения сократить добычу нефти на дополнительные 0,6-1 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать снижение спроса из-за распространения китайского коронавируса.
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