3 марта 2020 года стало известно, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения сократить добычу нефти на дополнительные 0,6-1 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать снижение спроса из-за распространения китайского коронавируса.

Кино Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.

Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, в профилях распространявших фейки о коронавирусе ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Армия и оружие Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Музыка Ани Лорак презентовала клип на новую песню Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.

Экономика В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.

Общество Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Энергетика «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40% Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).