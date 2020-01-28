Политика
RT на русскомКомитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации. Об этом сообщил глава делегации России, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
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Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Игры
Вышел свежий ролик олдскульного шутера Prodeus
В прошлом году двое независимых разработчиков вышли на Kickstarter с олдскульным кровавым боевиком от первого лица Prodeus.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Политика
Холманских покинул пост председателя совета директоров УВЗ
Напомним, Холманских получил должность председателя совета директоров УВЗ в июле 2018 года, через две недели после отставки с поста полпреда президента в УрФО, который он занимал с 2012 года.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Общество
Почтовый сервис ProtonMail считает блокировку в России неоправданной
Почтовый сервис ProtonMail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания.
Музыка
Дмитрий Маликов празднует 50-летие
29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
В Петербурге на воду спустили противоминный тральщик «Яков Баляев»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) на воду спустили корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев".
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Общество
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.