Политика
Дума ТВКомитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Резолюцию в поддержку полномочий делегации из России поддержали 26 делегатов, против высказались 12. Толстой отметил, что удовлетворен результатом. Это говорит о том, что большинство членов Комитета ПАСЕ по мониторингу готовы дальше работать и продолжать диалог с РФ, подчеркнул парламентарий.
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с чего всё началось
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.РИА Новостивчера в 09:44
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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть сессию
Дни2427 января в 11:09
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