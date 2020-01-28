Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.

с чего всё началось

Резолюцию в поддержку полномочий делегации из России поддержали 26 делегатов, против высказались 12. Толстой отметил, что удовлетворен результатом. Это говорит о том, что большинство членов Комитета ПАСЕ по мониторингу готовы дальше работать и продолжать диалог с РФ, подчеркнул парламентарий.

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