Политика

Дума ТВДума ТВКомитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Резолюцию в поддержку полномочий делегации из России поддержали 26 делегатов, против высказались 12. Толстой отметил, что удовлетворен результатом. Это говорит о том, что большинство членов Комитета ПАСЕ по мониторингу готовы дальше работать и продолжать диалог с РФ, подчеркнул парламентарий.
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с чего всё началось

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.
РИА Новости28 января в 09:44

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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Интерфаксвчера в 14:30

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

РБК28 января в 11:07

В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме

Российская газета28 января в 10:12

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

RT на русском28 января в 10:23

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

РИА Новости28 января в 09:44

Комитет ПАСЕ рекомендовал ратифицировать полномочия РФ

Известия28 января в 09:33

Доклад комитета ПАСЕ о полномочиях РФ рекомендует ратифицировать их в полном объеме

ТАСС28 января в 09:50
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Происшествия

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Политика

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 10:06
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Красная весна вчера в 14:32
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости вчера в 06:37
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
РБК 00:44
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Футбол

Кононов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший наставник «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов вошел в список кандидатов на позицию главного тренера сборной Азербайджана.
Нева Спорт 00:59
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 27 января в 23:13
Общество

Атака века: как был потоплен «Вильгельм Густлофф»

Российская газета 01:19
Здоровье

В Забайкалье посты ДПС ограничили въезд из-за вспышки ящура

В Забайкалье установили дорожно-патрульные службы из-за острого вирусного заболевания из группы зоонозов, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com 01:17
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 28 января в 07:29
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 28 января в 08:41
Общество

Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru вчера в 12:59
Баскетбол

Овечкин прокомментировал свой выход на лед под номером Брайанта

Газета.Ru 00:33
Общество

В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Афиша Daily вчера в 10:04
Технологии

Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»

Компания Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула», оснащенную голосовым ассистентом «Маруся».
Live24 вчера в 06:24
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Общество

Число жалоб россиян в ЕСПЧ стремительно растет

Как отмечают "Ведомости", количеств жалоб с 2017 года удвоилось.
Эхо Москвы 01:30
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