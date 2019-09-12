Политика
RT на русскомКомитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
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Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Происшествия
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Москва 24 вчера в 10:38
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
Коммерсантъ 12:33
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Здоровье
Девушка потеряла память и застряла в одном дне
Lenta.ru 13:08
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 08:08
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Мальчика, пытавшегося спасти деда из пожара, наградили посмертно
Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил 6-летнего мальчика, пытавшегося спасти из огня своего дедушку в Карелии.
РЕН ТВ 12:22
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Финансы
Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 11:21
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
РИА Новости 13:21
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт 13:11
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Космос
Что не так с металлами на Луне: загадка для астрономов
Около полувека назад астронавты привезли со спутника первые пробы грунта - несколько сотен килограммов лунной пыли и породы.
Популярная механика 09 сентября в 12:51
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Народные новости 07:27
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37