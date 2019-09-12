Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Бывший вице-спикер Рады может потерять право голоса за слова о «зеленых человечках»

ТАСС10:53

Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Известия14:30

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

RT на русском10:38

Геращенко собрались лишить права голоса в Раде за слова о «зеленых человечках»

Взгляд.ру10:25

Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний

Газета.Ru13:17

В Раде попросили отстранить соратницу Порошенко от заседаний

Московский Комсомолец11:34

«Бан» на 5 заседаний: соратницу Порошенко накажут за «зеленых человечков»

REGNUM09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

iReactor вчера в 16:40
Политика

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

RT на русском 12:33
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика

Офис Зеленского поручил лишить пророссийские каналы лицензии

Руководство офиса президента Украины поручило судам как можно скорее лишить лицензии телеканал Newsone, который власти страны считают пророссийским.
Lenta.ru 14:04
Политика

Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад

Gazeta.SPb 08:52
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Транспорт

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Происшествия

Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены огромные пузыри

Международная группа астрофизиков рассмотрела одну из самых больших структур, когда-либо наблюдаемых в центре Млечного пути, – пару огромных радиоизлучающих «пузырей», которые расположились на расстоянии в сотни световых лет над и под центральной областью нашей галактики.
Научная Россия 05:55
Наука

Литий изогнул кремниевую микрорешетку

Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.
N+1 13:12
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Авто

В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили

Деловое.ТВ 08:05
Армия и оружие

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про «пьяное» выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 14:15
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:46
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Экономика

Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Армия и оружие

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Здоровье

В США планируют ограничить продажу вейпов

Министерство здравоохранения США планирует ограничить продажу смесей для электронных сигарет (вейпов).
UfacityNews.ru 00:15
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 09:47
Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Политика

Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Здоровье

Врачи не могут помочь школьнице, которая теряет память каждые два часа

Слово и Дело 14:34
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости 13:05
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 . Народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное