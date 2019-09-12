Политика
RT на русскомКомитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
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Экономика
Центробанк отозвал лицензию у иркутского «Гринкомбанка»
Центральный банк РФ лишил лицензии иркутский "Гринкомбанк". Соответствующее заявление опубликовали на сайте финансового регулятора.
Life.ru вчера в 21:55
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
News.ru 13:30
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru 16:16
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru 21:27
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Политика
Украина планирует присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Киев планирует присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году.
ФАН 21:47
Футбол
Точилин: За Кокориным и Мамаевым уже образовалась очередь
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможность появления Александра Кокорина и Павла Мамаева в команде.
Нева Спорт 10:05
Культура
Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени»
Телепорт вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.
StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском 22:17
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда 16:46
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Религия
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Общество
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Общество
Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13
Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Новый глава МИД Японии высказался за скорейшую встречу с Лавровым
Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора между двумя странами.
ТАСС вчера в 08:17