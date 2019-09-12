Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 . Народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
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