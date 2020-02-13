Политика
REGNUMКомитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым», — написал на своей странице в Facebook председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, присутствовавший на заседании.Lenta.ru03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2x6 + 2x7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая вывела в свет 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Среди гостей был и повзрослевший сын пары Петра.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Общество
В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, передает «Интерфакс».
Происшествия
На станции «Щукинская» московского метро произошло задымление
Сильное задымление возникло на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии после заклинивания тормозных колодок у поезда, пассажиров высадили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Хоккей
Эхо СССР. Российские хоккеисты установили коллективный рекорд в НХЛ
Рекордное число представителей советско-российской хоккейной школы было заиграно за различные команды в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2019/2020, 13 февраля сообщает официальный веб-сайт НХЛ Ни разу с того момента, как в сезоне НХЛ 2004/2005 был введен «потолок зарплат», в лиге не участвовало больше 46 хоккеистов с российским гражданством за один сезон.
Политика
«Важная книга»: Исинбаева призналась, что не читала Конституцию
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила президента Владимира Путина за включение в рабочую группу по поправкам в Конституцию.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Шоу-бизнес