с чего всё началось

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.

Политика Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).

Политика Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.

Экономика Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.

Общество Умер советский разведчик Алексей Ботян Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Общество Суд заочно арестовал Бориса Минца Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Происшествия На станции «Щукинская» московского метро произошло задымление Сильное задымление возникло на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии после заклинивания тормозных колодок у поезда, пассажиров высадили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.