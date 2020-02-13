с чего всё началось

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Гаджеты Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10 Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Здоровье В Челябинске еще два вуза ушли на карантин В начале этой недели областной штаб по профилактике гриппа и ОРВИ порекомендовал уйти на карантин всем учебным заведениям в регионе.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.

Общество В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.

Политика Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.