Политика

REGNUMREGNUMКомитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым», — написал на своей странице в Facebook
 председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, присутствовавший на заседании.
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