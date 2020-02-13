Политика
REGNUMКомитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым», — написал на своей странице в Facebook председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, присутствовавший на заседании.Lenta.ru03:33
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Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Политика
Путин: понятия «мама» и «папа» останутся в Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что понятия "папа" и "мама" не исчезнут из Конституции России, пока он остается российским лидером.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Культура
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции статус страны-победительницы
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение закрепить за страной в Конституции статус державы-победительницы, отметил, что над идеей стоит подумать.
Политика
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.
Футбол
Васильев: «в России нет культуры трансферов»
Просто в России не развита культура трансферов.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Общество
У россиян на лайнере Diamond Princess не нашли коронавирус
Здоровье
В Челябинске еще два вуза ушли на карантин
В начале этой недели областной штаб по профилактике гриппа и ОРВИ порекомендовал уйти на карантин всем учебным заведениям в регионе.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Политика
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Общество
Прожиточный минимум в Чувашии решили не снижать
Минтруд республики по итогам IV квартала прошлого года предлагает его уменьшить на 3,3% — на что врио главы Чувашии Олег Николаев выступил с инициативой о разработке законопроекта, предусматривающего, что величина прожиточного минимума не будет снижаться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»
Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.