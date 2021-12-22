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Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, сообщил РИА Новости первый замглавы Константин Затулин.
РИА Новости
Как рассказал Znak.com источник в Госдуме, кандидатуру Грызлова сегодня одобрил думский комитет по делам СНГ.
Znak.com
В 2002 году Грызлов был назначен председателем Высшего совета Единой России .
Znak.com
С 2015 года Грызлов является представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Взгляд.ру

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Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии
РИА Новости10:26
Источник: новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов
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