Политика

DP.RUDP.RUКомитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России

Комитет Сената США по иностранным делам в среду одобрил законопроект о новом крупном пакете антироссийских санкций, передает ТАСС. Документ, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против суверенного долга РФ.
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Преисподняя без последствий: чем грозит России законопроект об «адских санкциях»

Forbes03:12

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

РБКвчера в 15:31

Новые антироссийские санкции одобрены комитетом сената США

Газета.Ruвчера в 02:43

Комитет сената США одобрил законопроект с новыми санкциями против РФ

Известиявчера в 01:52

Комитет сената США одобрил санкции против России

РИА Новости18 декабря в 16:54

Комитет сената США одобрил законопроект о новых санкциях против России

RT на русском18 декабря в 12:11

Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России

ТАСС18 декабря в 11:13
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Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Российская газета 04:36
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Политика

МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Культура

Шоу «Голос» по-другому начнет считать голоса

Телеканал 360° 07:42
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:22
Космос

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
РИА Новости 07:49
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости 07:24
Кино

На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии

URA.Ru 18 декабря в 14:18
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
REGNUM 05:26
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Авто

Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании

Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
SpeedMe 18 декабря в 04:02
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Lenta.ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
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Шоу-бизнес

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Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
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Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото голой плюс-сайз модели Эшли Грэм

Фото обнаженной американской плюс-сайз модели Эшли Грэм появились в Сети. Снимки были опубликованы в ее Instagram.
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Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
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С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
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