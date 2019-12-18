Политика
DP.RUКомитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
Комитет Сената США по иностранным делам в среду одобрил законопроект о новом крупном пакете антироссийских санкций, передает ТАСС. Документ, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против суверенного долга РФ.
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Комитет сената США одобрил законопроект о новых санкциях против России
RT на русском18 декабря в 12:11
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