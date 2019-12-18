Политика
КоммерсантъКомитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 17 человек, против выступили 5. Эту информацию подтвердил ТАСС директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.
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Экономика
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
Армия и оружие
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину
Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Шоу-бизнес
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной пластики
33-летняя Анна Грачевская посетила медицинское заведение для очередной пластики.
Футбол
Adidas подготовил новую форму для сборной России
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Политика
Госдепартамент США отказался признавать геноцид армян
Администрация Соединенных Штатов Америки не изменила свою позицию в вопросе о признании геноцида армян, несмотря принятую обеими палатами конгресса США резолюцию о признании геноцида.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Авто
Линейку кроссоверов обновит «Nissan»
Новинка появится через полгода. Осенью 2020 года на рынок выйдет модернизированный компакт-кросс Nissan Qashqai.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Гаджеты
Apple, Amazon и Google создадут единый стандарт для гаджетов «умного дома»
Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома.
Политика
В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»
17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Как отмечается, 19 декабря с 00.00 часов до 21.00 мск в Москве ожидается ветер порывами до 22 м / с. Москвичей призвали не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Политика
В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.