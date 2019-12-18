Политика
КоммерсантъКомитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 17 человек, против выступили 5. Эту информацию подтвердил ТАСС директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.
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Происшествия
Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза
В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел).
Шоу-бизнес
«Не понимает, не слышит»: Александр Серов о конфликте с дочерью
Александр Серов откровенно рассказал о сложных отношениях с дочерью. По словам артиста, понимания между ними нет.
Армия и оружие
Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Политика
Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД
Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Петербурге шторм повалил новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры
В Санкт-Петербурге шторм повалил деревья, новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры. Ветер уронил строительные леса в Подъездном переулке.
Хоккей
Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука
Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.
Общество
В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости".
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Футбол
В Барселоне у стадиона «Камп Ноу» вспыхнули беспорядки
У стадиона «Камп Ноу», на котором провели игру в матче 10-го тура Испании «Барселона» и мадридский «Реал», вспыхнули беспорядки, передает AFP.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Здоровье
Штат центра медицины катастроф в Коми увеличат в девять раз
Фото Виктора Бобыря Как рассказали БНК в Минздраве региона, службы скорой помощи Сыктывкара и Ухты присоединят к центру медицины катастроф в соответствии с постановлением правительства Коми.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Общество
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Помпео заявил о готовности выступать в конгрессе в рамках импичмента
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в конгрессе.
Происшествия
Областной минлесхоз расскажет сахалинцам об ответственности за незаконную заготовку новогодних елей
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 20 декабря проведет прямую линию на тему: "Об ответственности за незаконную заготовку новогодних елей".
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» вышли в полуфинал Кубка лиги
Состоялись матч финала Кубка английской лиги.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Спорт
Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского
Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.