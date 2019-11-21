Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Совфеда одобрил поправки в бюджет на 2019 год

Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг одобрил изменения в федеральный бюджет на 2019 год, палата рассмотрит документ 25 ноября.
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Комитет Совфеда одобрил поправки в бюджет на 2019 год

РИА Новости01:51

Комитет Совфеда одобрил поправки в бюджет на 2019 год

Аргументы и Факты02:48

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Вечерняя Москва03:34

В Совфеде одобрили поправки в бюджет на 2019 год

NewInform02:29
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