с чего всё началось

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Технологии Началась разработка системы управления двигателем ПД-35 Предприятие «Электропривод» холдинга «Технодинамика» начало разработку компонентов системы управления двигателем ПД-35, который предназначен для установки на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Спорт Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.

Авто Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.

Происшествия Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Происшествия В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Фигурное катание Загитова высказалась о тейпах на своей спине Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Политика Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО По информации агентства, главы внешнеполитических ведомств стран G20 обсудили такие темы, как текущая ситуация в мировой торговле, развитие стран Африканского континента, а также выполнение условия устойчивого развития.