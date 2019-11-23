Спорт

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано
, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
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