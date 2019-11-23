Спорт
Спорт-ЭкспрессВ РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.Телеканал 360°вчера в 17:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Матч 17-го тура РПЛ Оренбург Ахмат завершился в пользу грозненского клуба (2:1).
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Технологии
Началась разработка системы управления двигателем ПД-35
Предприятие «Электропривод» холдинга «Технодинамика» начало разработку компонентов системы управления двигателем ПД-35, который предназначен для установки на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Шоу-бизнес
Нельзя столько жрать. Галкин рассказал о пире с Пугачёвой
Шоумен, актёр и телеведущий Максим Галкин рассказал, как прошла его пятница в компании с супругой, певицей Аллой Пугачёвой.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
В генсовете «Единой России» произойдут изменения
В генсовете «Единой России» произойдут существенные изменения.
Хоккей
«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Фигурное катание
Загитова высказалась о тейпах на своей спине
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО
По информации агентства, главы внешнеполитических ведомств стран G20 обсудили такие темы, как текущая ситуация в мировой торговле, развитие стран Африканского континента, а также выполнение условия устойчивого развития.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Здоровье
Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк
По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.