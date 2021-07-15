Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок
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Эксперты подчеркнули, что страны - члены ВОЗ "не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие".В источнике
Ожидается, что Hyundai сумеет опередить американский бренд в этой войне компакт-пикапов, Ожидается, что уже в июле стартуют продажи корейской новинки, в то время как Ford привезет свою модель лишь осенью.