Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок

Хорошо ли подобран заголовок?
Эксперты подчеркнули, что страны - члены ВОЗ "не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие".В источнике

Подробнее о событии

В ВОЗ дали рекомендации по международным поездкам

Российская газета11:23

В ВОЗ рекомендуют не требовать сертификаты о вакцинации для путешествий

ПРАЙМ09:43

Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

RT на русском10:18

ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации для международных путешествий

Фонтанка.Ру10:16

В ВОЗ не поддержали требование подтверждать прививки при поездках

Газета.Ru10:11

ВОЗ призвала не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

Национальная служба новостей10:02

Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок

ТАСС10:49
Интересное

Стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке начинается с 1,79 млн рублей

Ожидается, что Hyundai сумеет опередить американский бренд в этой войне компакт-пикапов, Ожидается, что уже в июле стартуют продажи корейской новинки, в то время как Ford привезет свою модель лишь осенью.
Pnzdrive13 июля в 02:16

Кабмин ФРГ назвал проблему обращения жителей омского села к Меркель делом властей в РФ

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гнев жителей села абсолютно оправдан, и выразил уверенность, что после столь широкой огласки региональные власти примут меры.
ТАСС11:48

Пермские пожарные, жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты, уволились из части

Сотрудники пожарной части в городе Верещагино Пермского края, которые жаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, уволились из-за перевода на новый 12-часовой график работы.
Lenta.ru07:40