Стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке начинается с 1,79 млн рублей

Ожидается, что Hyundai сумеет опередить американский бренд в этой войне компакт-пикапов, Ожидается, что уже в июле стартуют продажи корейской новинки, в то время как Ford привезет свою модель лишь осенью.