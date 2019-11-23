Спорт
RT на русскомКомитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.РБКвчера в 17:35
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Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу
Sport24.ruвчера в 17:45
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу
ТАСС Спортвчера в 17:21
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Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
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В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
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Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
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Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Происшествия
Украинский чиновник привязал собаку к машине и катался по селу
Авто
Рассекречен кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600
Отличный пример четкого разделения целевых рынков: на мотор-шоу в Лос-Анджелесе сегодня состоялась премьера «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG GLS 63, а одновременно на другом конце света — в Китае — прошла презентация модели Mercedes-Maybach GLS 600.
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе.
Происшествия
В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских
Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Политика
Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»
Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Авто
Раскрыли салон обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.