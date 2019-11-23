с чего всё началось

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Политика Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.

Политика Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.

Экономика Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Авто Рассекречен кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 Отличный пример четкого разделения целевых рынков: на мотор-шоу в Лос-Анджелесе сегодня состоялась премьера «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG GLS 63, а одновременно на другом конце света — в Китае — прошла презентация модели Mercedes-Maybach GLS 600.

Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Экономика В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Политика ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе.

Происшествия В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов» Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».

Авто Раскрыли салон обновленной Lada 4x4 "Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".