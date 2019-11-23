Спорт
RT на русскомКомитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.РБКвчера в 17:35
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Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу
Sport24.ruвчера в 17:45
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Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес
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Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
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Расчлененную женщину обнаружили в Кузбассе. Подозреваемый задержан
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Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
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ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
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Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Экономика
ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП
Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год
Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Здоровье
Для скандальной больницы в Иванове построят новое здание
Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в скандала, построят новое здание.
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Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
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Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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