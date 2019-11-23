Спорт

RT на русскомRT на русскомКомитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице
 антидопингового агентства.
РБКвчера в 17:35

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Главные новости к утру 23 ноября

Коммерсантъвчера в 23:04

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

РИА Новостивчера в 17:22

Комитет WADA призвал исполком лишить РУСАДА статуса соответствия

Газета.Ruвчера в 18:00

Россия близка к отстранению от Олимпиады-2020

Чемпионатвчера в 17:51

Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу

Sport24.ruвчера в 17:45

Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА

РБКвчера в 17:35

ВАДА рекомендовало объявить РУСАДА не соответствующим требованиям

Спорт-Экспрессвчера в 19:48
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com вчера в 11:50
Происшествия

Расчлененную женщину обнаружили в Кузбассе. Подозреваемый задержан

Тайга.инфо 21 ноября в 21:18
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Армия и оружие

Американский беспилотник потеряли в Ливии

В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Газета.Ru вчера в 20:49
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:12
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС вчера в 05:11
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Экономика

ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
РБК вчера в 09:49
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК вчера в 10:40
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru вчера в 07:15
Общество

Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП

Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Российская газета вчера в 22:29
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Армия и оружие

Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

Rusvesna.su вчера в 15:36
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM вчера в 20:13
Здоровье

Для скандальной больницы в Иванове построят новое здание

Для ивановской больницы №1, недавно оказавшейся в скандала, построят новое здание.
Кстати.News вчера в 06:56
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Шоу-бизнес

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru вчера в 06:02
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