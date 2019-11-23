Спорт
RT на русскомКомитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.РБКвчера в 17:35
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Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу
Sport24.ruвчера в 17:45
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