Спорт
ИзвестияКомитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
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Комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года, сообщила газета The New York Times.Коммерсантъ14:13
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