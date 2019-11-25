с чего всё началось

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Игры Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Купе Audi RS5 получило спецверсию Немецкая компания Audi презентовала на автосалоне в Лос-Анджелесе специальную версию модели RS5 под названием Panther Edition.

Политика Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Общество Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019 Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.